حقوق المنصورة تستضيف رئيس نادي قضاة مصر خلال ندوة العدالة الناجزة.. اليوم

تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة ندوة عن " العدالة الناجزة الإشكاليات القانونية وتحديات الواقع " وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة.





وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة بحضور نخبة كبيرة من رجال القانون والفقهاء ورجال القضاء العادي والإداري وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.





ويحاضر فيها نخبة من رجال القانون وعلي رأسهم الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الأسبق، ونخبة من رجال القضاء علي رأسهم المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض والمستشار حسين قنديل رئيس نادي قضاة الدقهلية ورئيس محكمة جنايات شمال القاهرة.



