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محافظات

حقوق المنصورة تستضيف رئيس نادي قضاة مصر خلال ندوة العدالة الناجزة.. اليوم

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:09 ص
صدى البلد
همت الحسينى
تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة ندوة عن " العدالة الناجزة الإشكاليات القانونية وتحديات الواقع " وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة بحضور نخبة كبيرة من رجال القانون والفقهاء ورجال القضاء العادي والإداري وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

ويحاضر فيها نخبة من رجال القانون وعلي رأسهم الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الأسبق، ونخبة من رجال القضاء علي رأسهم المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض والمستشار حسين قنديل رئيس نادي قضاة الدقهلية ورئيس محكمة جنايات شمال القاهرة. 

كما تتولى ادارة هذه الندوة الدكتورة رشا علي الدين رئيس قسم القانون الدولي الخاص وسوف تتناول الندوة عدة محاور عن العدالة الناجزة الإشكاليات القانونية وتحديات الواقع من حيث بيان أسباب بطء التقاضي هل لأسباب نقص التشريعات القائمة أم عجزها عن مواجهة القضايا الهامة وسرعة الفصل فيها، خاصة في قضايا الإرهاب التي تتطلب سرعة الفصل فيها وسرعة تنفيذ الأحكام حتى يحقق الحكم ردعه الخاص والعام.

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