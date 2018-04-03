حسن يوسف لـ «صدى البلد»: على الدولة أن تهتم بالفن

أعرب الفنان حسن يوسف، عن سعادته بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية، وأنه يستحق مواصلة إنجازاته فى هذه الفترة الصعبة التى نمر بها.



أضاف "يوسف" فى تصريح لـ "صدى البلد": "الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق إنجازات فى فترة رئاسته الأولى، أهمها على الإطلاق عودة الأمن والاستقرار الذى كنا نفتقده فى الفترة الماضية، كما أنه بدأ خطوة الإصلاح فى الملف الاقتصادى، ويحتاج إلى استكمالها حتى يمكن أن تخرج من عنق الزجاجة".



طالب فى المرحلة المقبلة أن يهتم "السيسى" أكثر بالجانب الاقتصادى، خاصة مواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار حتى يلقى المواطن البسيط قوت يومه.



وأما على المستوى الفنى، أتمنى أن تهتم الدولة بالفن والإبداع، وأن توفر لهم كل سبل النجاح وتدعم الصناعة، التى كانت ثانى أكبر مصدر للموارد فى مصر.