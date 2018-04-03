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رياضة

بعثة المصري تصل العاصمة الجابونية ليبرفيل قبل لقاء مونانا.. صور

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:57 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل بعد رحلة طيران استغرقت نحو 12 ساعة استعدادًا لمباراة ذهاب دور الـ 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق مونانا الجابوني والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة المقبلة – بتوقيت القاهرة – على ستاد الصداقة بالعاصمة ليبرفيل.

وكانت بعثة الفريق غادرت مطار القاهرة الدولي في الثانية والثلث فجر اليوم على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المتجهة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حيث وصلت إلى هناك في حوالي الساعة السابعة صباحًا حيث انتظرت البعثة لحوالي ساعتين بالمطار كترانزيت قبل أن تتوجه إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل في رحلة طيران استغرقت حوالي 4 ساعات ونصف الساعة حيث كان في استقبالها السفير أحمد بكر سفير مصر بالجابون بالإضافة إلى الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق المصري ورئيس البعثة ومعهما المدير الإداري للفريق الكابتن وليد بدر وكذلك مسئولي نادي مونانا.

وتم انهاء اجراءات الوصول في سلاسة ويسر حيث غادرت البعثة المطار متوجهةً الى مقر اقامتها للخلود للراحة بعض الوقت قبل أن يؤدي الفريق مساء اليوم مرانه الأول استعدادًا لمباراة الجمعة المقبلة

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