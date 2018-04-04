مبيد حشري ينهي حياة فتاة ببني مزار

أقدمت فتاة على الانتحار إثر تناولها "مبيدًا حشرياً" بإحدى قرى بنى مزار شمال المنيا لخلافات مع أسرتها.





تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مستشفى بنى مزار العام، يفيد بوصول "رحمة. ص. س" 17 سنة، تقيم فى إحدى قرى المركز "جثة هامدة"، وبسؤال والدها، قال إن ابنته وبسبب خلافات مع خطيبها، وقعت مشاجرة بينها وشقيقها "أ" 28 سنة عامل، تعدى عليها بالضرب، وأصابها، وأنّ وفاتها جاءت بسبب انتحارها بقطع شرايين يدها، وتناول مبيد حشرى.



