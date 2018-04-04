مبيد حشري ينهي حياة فتاة ببني مزار

أقدمت فتاة على الانتحار إثر تناولها "مبيدًا حشرياً" بإحدى قرى بنى مزار شمال المنيا لخلافات مع أسرتها.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مستشفى بنى مزار العام، يفيد بوصول "رحمة. ص. س" 17 سنة، تقيم فى إحدى قرى المركز "جثة هامدة"، وبسؤال والدها، قال إن ابنته وبسبب خلافات مع خطيبها، وقعت مشاجرة بينها وشقيقها "أ" 28 سنة عامل، تعدى عليها بالضرب، وأصابها، وأنّ وفاتها جاءت بسبب انتحارها بقطع شرايين يدها، وتناول مبيد حشرى.
وبالكشف الطبى على الجثة، تأكد أنّ الوفاة بسبب أزمة قلبية حادة، وأنها تناولت مادة كيمائية، ووجود كدمات فى الوجه، وتورم بجفن العين، وجرح فى ذراعها الأيسر، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2975 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة بنى مزار، وتولت النيابة التحقيقات فى الواقعة، وكلّفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول ظروفها وملابساتها.