وزير الاتصالات البيلاروسي: اتفاقيات مع مصر في مجالي التعليم والاتصالات

قال وزير الاتصالات البيلاروسي، سيرجيه بوبكوف، إنه التقى، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة التوصيات التي تمت بين الرئيسين المصرى والبيلاروسي أثناء لقائهما عام ٢٠١٧.



وأعلن، عن قيامه، أمس، بتوقيع اتفاقيتين خاصتين بالتعليم، واليوم، تم توقيع مذكرة تعاون بخصوص كيفية التعاون مع مصر فى مجال الاتصالات، مؤكدا وجود أكثر من ١١ نقطة تفاهم مع مصر.



جاء ذلك فى كلمته، مساء اليوم، فى المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى - الكندى، تحت عنوان بيلاروسيا - مصر آفاق وفرص التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والتى حضرها سفير كازاخستان بالقاهرة، أرمان إيساجالييف، وسفير بيلاروسيا، سيرجى رانشكوف، والمستشار عدلى حسين.



وأضاف، أنه قام بتوجيه دعوة إلى نظيره المصرى، ياسر القاضى، لكى يشارك وفد مصرى فى المؤتمر الذى يتم تنظيمه فى بيلاروسيا بمجال الاتصالات يومى ١٤ و ١٥ مايو المقبل.



أشار بوبكوف، إلى وجود ٤ شركات مرخصة فى بلاده تعمل فى مجال الاتصال المحمول، بالإضافة إلى ١٤٠٠ شركة أخرى فى الاتصالات الثابتة، مؤكدا، أن بيلاروسيا تحتل المركز الـ٣١ عالميا فى مجال التطوير التكنولوجى، ووصل إجمالي تصدير التكنولوجيا من بيلاروسيا سنويا إلى مليار دولار.



أضاف، تم تقريبا إكمال العمل فى الحكومة البيلاروسية الاليكترونية بحيث يكون الفرد متحررا تماما من مشاكل البيروقراطية، وأعلن، أن بلاده لديها تكنولوجيات فضائية، وقمر صناعى لدراسة الأرض.



