وقفة بالشموع أمام حزب التجمع تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. صور

نظم حزب التجمع وقفة احتجاجية مساء اليوم "الثلاثاء" تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، أمام مقر الحزب بميدان طلعت حرب، وسط تواجد أمني مكثف.



ورفع المشاركون الأعلام المصرية والفلسطينية والشموع واللافتات التي تندد بالإرهاب، مقدمين التعازي من الشعب المصري لأشقائهم الفلسطينيين.



ورفع المشاركون في الوقفة، التي جرت بحضور ممثلين عن الحزب إلى جانب ممثلين عن جمعيات وطنية وشخصيات من المجتمع المدني وإعلاميين، لافتات دعم وتضامن مع الاشقاء الفلسطينيين وإدانة الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، مناشدين كل الحكومات الحرة في العالم والهيئات الدولية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب وكل المعنيين بكرامة الإنسان أن يمارسوا ضغوطهم لفضح جرائم الاحتلال وإعلاء صوت الحق.