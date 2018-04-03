وائل جسار يطلق كليب «حب ومتحبش» على «أنغامي».. صور

أطلق الميجا ستار وائل جسار كليبه الجديد "حب ومتحبش" على قناة موقع "أنغامي" وذلك عقب مرور أقل من 10 أيام على تصويرها داخل أحد القصور بمنطقة المنيل مع المخرج المتميز عصام نصار.



"حب ومتحبش" يقدمها جسار باللهجة المصرية وتعد مفاجأة لمحبيه حيث يبتعد فيها عن "الرومانسية" التي تميز أغانيه وهي من كلمات هاني سارو ولحن أحمد الزعيم وتوزيع عادل عياش ومن إنتاج محمد ياسين وإدارة أعمال تامر عبد المنعم.



على جانب آخر يستعد جسار لحفله الغنائي الأول بجدة يوم 6 أبريل الجاري والذي يعد أول حفل لمطرب لبناني بالسعودية يحضره الأسر والعائلات بالمملكة من الجنسين.ويشارك في إحياء نفس الليلة النجم التونسي الكبير صابر الرباعي ومن المتوقع أن يكون أقوى حفلات مدينة الملك عبد الله الثقافية وعقب الحفل يتجه جسار 7 أبريل الجاري لاحياء حفلا ضخما بمدينة العقبة الأردنية.



ويختتم جسار جولته الغنائية بالعواصم والمدن العربية بحفل غنائي بالقاهرة لم يتم الكشف عن تفاصيله ثم يتجه إلى جولة أخرى بأوروبا بداية من العاصمة الفرنسية باريس ومرورا بالسويد ويختتمها بحفل أمستردام.

