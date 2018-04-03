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محافظات

"كلنا معاك" تكرم رئيس مدينة فوه لحصولها على المركز الأول في التصويت

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:54 م
كلنا معاك تكرم رئيس
"كلنا معاك" تكرم رئيس مدينة فوه لحصولها على المركز الأول
محمود زيدان
كرّمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الدكتور علي أبو شوشة، أمين عام الحملة بالمحافظة، والدكتور الغمري الشوادفي، أمين تنظيم الحملة، عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، على جهوده في نجاح العملية الانتخابية.

ومن قال علاء عبدالله، أمين عام الإعلام بالحملة، إنه تم إقامة حفل لتكريم رئيس المدينة، بعد أن حصلت فوه على المركز الأول علي مستوي محافظة كفر الشيخ بنسبة أكثر من 51% وهو ما ساهم في النجاح الساحق لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف "عبد الله"، أن المئات من أبناء مدينة قوه والقري التابعة لها قد شاركوا في الاحتفالات التي أقيمت بميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق مساء أمس الاثنين بعد الإعلان الرسمي عن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية.

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