مدافع روما: لن نكرر الخسارة أمام برشلونة وتعلمنا من مباراة الـ 6-1

أقر اليوناني كوستاس مانولاس مدافع فريق روما الإيطالي بصعوبة إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، وذلك قبل مواجهة الفريقين المقرر إقامتها غدا الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.



وأضاف مانولاس في تصريحات لصحيفة "إل جورنال" الإيطالية: "جوارديولا كان محقًا عندما قال إن ميسي لا يمكن إيقافه، وحتى لو افترضنا أنك ستنجح في التعامل معه، فبرشلونة يمتلك 10 لاعبين آخرين يسببون لك مشكلات".



وأكمل المدافع اليوناني تصريحاته: " يبقى برشلونة مختلفًا للغاية بدون ميسي، سيكون علينا أن نفعل أفضل ما لدينا في تلك المواجهة".



أشار اللاعب اليوناني الى أن، لاعبي روما تعلموا من درس المواجهة الأخيرة التي جمعتهم مع برشلونة في استاد كامب نو، عندما فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 6-1 عام 2015.



وقال مانولاس:"إذا تحدثنا عن الجوانب التكتيكية، لقد تعاملنا مع تلك المباراة بشكل خاطيء للغاية، فإن الفريق الكاتالوني وجدوا مساحات كبيرة واستغلوها بأفضل شكل، ولن نكرر الهزيمة بهذه الطريقة.



ويستضيف برشلونة نظيره روما في التاسعة إلا ربع مساء غد، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.