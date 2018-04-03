سفير بيلاروسيا بالقاهرة: فوز الرئيس السيسي يساعد على تنفيذ الاتفاقات مع بيلاروسيا

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجى رانشكوف، أن السفارة البيلاروسية تلقت بسعادة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية، مؤكدا أن فوزه سوف يساعد فى تنفيذ ما تم بين الرئيسين المصرى والبيلاروسي العام الماضى أثناء لقائهما العام الماضى.



وأضاف، عند زيارة رئيس بيلاروسيا لمصر تم الاتفاق على تطوير إستراتيجية مستقبلية فى بعض المجالات، خاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



جاء ذلك فى كلمته، مساء اليوم الثلاثاء، فى المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى - الكندى، بحضور وزير الاتصالات البيلاروسي، سيرجيه بوبكوف، وسفير كازاخستان بالقاهرة، أرمان إيسا جالييف، والمستشار عدلى حسين.



وتوجه السفير، بالشكر إلى المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الكندى، على تنظيم المؤتمر، مضيفا أنه ترأس وفد لزيارة بيلاروسيا عام ٢٠١٥ لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.

