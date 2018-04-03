رئيس سابق للسكك الحديد: مشاركة القطاع الخاص أمر هام لتطوير الهيئة

أكد المهندس سمير نوار، رئيس هيئة السكة الحديد السابق، أن مشاركة القطاع الخاص بات أمرا مهما للغاية، ليس فقط في إدارة منظومة السكة الحديد، بل يمتد إلى قطاع النقل ككل، وذلك لأن المستهلك دائما ما يبحث عن خدمة أفضل، موضحا أن الحكومة تحملت الكثير من الأعباء في إدارة منظومة السكة الحديد، وبالتالي لابد من مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة القادمة للمشاركة في تحمل تلك الأعباء.



وكشف نوار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد أمر ليس بجديد، وإنما الكثير من الدول العربية قامت بذلك، بل وامتد الأمر إلى واحدة من أهم دول العالم في مجال التكنولوجيا وهي اليابان التي سمحت للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة ملفي السكة الحديد والمترو منذ 30 عاما، مبينا أن مصر بنهاية سبعينيات القرن الماضي اشترت عربيات للنقل من الباب إلى الباب، ولكن المشروع فشل، لذا فإن مشاركة القطاع الخاص في إدارة الهيئة أمر مهم.



ونوه رئيس الهيئة السابق إلي أن القطاع الخاص سيلعب دورا في إدارة التسويق والتعامل مع العملاء وليس الإدارة الفنية للمنظومة ، مطالبا بضرورة طرح المشروع على المستثمرين المصريين والأجانب .



واختتم تصريحه قائلا " نتمنى أن تكون مشاركة القطاع الخاص في إدارة منظومة السكة الحديد نقلة جيدة وتقليل من الأعباء الملقاة على عاتق الدولة المصرية ، حيث إن السكة الحديد دائما في خسارة ولم تحقق أي مكسب علي الإطلاق أو حتى معادلة مابين المصروفات والإيرادات".