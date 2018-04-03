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منوعات

"يمسك أي لمبة تنور".. طفل 9 سنوات بقدرات خارقة.. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:58 م
صدى البلد
كريم جمال
من حين لآخر يظهر أشخاص بقدرات هائلة و خرافية تميزهم عن العديد من البشر، يستعرضون قواهم الخارقة باستمرار ويصبحون محط اهتمام وإعجاب الكثيرين.

اكتسب "ابو طاهر" البالغ من العمر 9 سنوات فقط شهرة واسعة فى الهند لدرجة أن الناس يطلقون عليه "عمود الإنارة المتحرك"، بمجرد لمسه أى لمبة تضىء في الحال بدون استخدام أى موصلات كهربية.

اكتشف الطفل أنه ورث هذه القدرة الكهربية الهائلة من والده "نظير" فى مدينة "كيرالا" الهندية منذ ولادته، حيث تنطلق الطاقة من القلب لتضىء أى لمية تلمس أصابع الطفل الصغير.

منذ أول لحظة أضيئت فيها اللمبة الأولى، أصبح "أبو طاهر" من أشهر الشخصيات فى الهند بقدراته الكهربية الخارقة.


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