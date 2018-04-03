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أخبار العالم

روحاني يتراجع عن موقفه من تركيا ويلوح بتحالف ضد الولايات المتحدة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:04 م
وصول حسن روحاني الرئيس
وصول حسن روحاني الرئيس الإيراني إلى أنقرة
قسم الخارجي
أشار حسن روحاني الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، إلى أن إيران تجمعها قضايا اقتصادية مع تركيا بما فيها التعاون في مجالات الشحن والنقل، وأن روسيا لديها استثمارات جيدة داخل إيران في مجالات السكك الحديدية والمحطة النووية والنفط والغاز.

وقال روحاني فى تصريحات ادلى بها للصحفيين قبيل توجهه لأنقرة، إنه يجب مواصلة العمل على مكافحة الإرهاب في سوريا، وأن قمة أنقرة هي امتداد لمسار أستانا الذي شهد جهودا كبيرة للحد من التوتر في سوريا، وتم خلاله تحديد 4 مناطق لخفض التوتر تتواجد فيها إيران وروسيا وتركيا والقوات السورية.

وهاجم روحانى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تحاول زعزعة الاستقرار الكامل في سوريا وتعمل على تقسيمها، مؤكدا أن القوى الكبرى تسعى إلى تقوية الإرهابيين.

وأضاف روحاني أن موضوع إعادة إعمار سوريا وصياغة دستور جديد لها أو تعديل الحالي، هي موضوعات ستشملها القمة الثلاثية، كما لفت إلى ان تواجد القوات الأجنبية في سوريا من دون الحصول على إذن الحكومة السورية هو نواجد غير قانوني، كما أن مستقبل هذا البلد يعود إلى شعبه المعني الوحيد بتقرير مصيره.

يذكر أن موقف إيران جاء رافضا للتدخل التركي في عفرين السورية، لكن تصريحات الرئيس الإيراني تشي بحدوث تغييرات على الموقف السابق.

يذكر أن الرئيس الإيراني وصل اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة بمرافقة محمد جواد ظريف وزير خارجيته ووفد من بعض مسؤولي الحكومة، لحضور القمة الثلاثية التي تجمع رؤساء تركيا وروسيا وإيران، لمناقشة الأوضاع في سوريا والمنطقة.

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