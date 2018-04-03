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وزير البيئة: تعديلات سريعة لرسوم قانون النظافة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:51 م
خالد فهمي - وزير
خالد فهمي - وزير البيئة
حنان توفيق
أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة مستمرة فى استكمال مسيرة تحسن الوضع البيئى بمصر، فى ظل تولى الرئيس السيسى، الحكم لفترة ولاية ثانية، مشيرا الى وضع خطط وبرامج واستراتيجيات لا تتغير بتغير الوزير.

قال وزير البيئة، إنه قام بشن جولات تفقدية بمحافظتى كفر الشيخ والغربية على مدار يومين لوضع الأسس الخاصة بمنظومة المخلفات بكل محافظة، مشيرا الى انه تم الانتهاء من قانون المخلفات، وتقوم حاليا وزارة العدل بصياغته ويتم تقديمه خلال فترة وجيزة.

وأشار "فهمى" الى أن السبيل الوحيد للتخلص من أزمة المخلفات بالبلاد، هو وضع برامج وأنشطة وتكلفة الاستثمار الخاصة بمنظومة المخلفات، للسعى قدما على ارض الواقع والقضاء عليها.

وأكد وزير البيئة ، انه سعى الى التنسيق جنبا الى جنب مع مصانع الاسمنت للاستعانة بالمخلفات كوقود بديل ، حيث تستعين تلك المخلفات بكميات كبيرة من rdf ..مشيرا الى انها منظومة اقتصادية متكاملة تعتمد على ما يسمى بسلسلة القيمة ولا نحتاج فيها الى جهاز رقابى لان الجميع مشارك فيها بجانب انها تساهم فى التخلص من غاز الميثان الذى يعد أهم غاز احتباس حرارى.

وقال "فهمى" ان قانون المخلفات يتم من خلاله إعطاء حوافز للصناعة التى تقوم بتدوير المخلفات وتضمن لمن يستثمر فى صناعات القمامة معدل عائد داخلى يتراوح ما بين 15 و18 فى المائة اذا انتج الـ rdf بالمواصفات المطلوبة .

وأعلن "فهمى" ان الايام القادمة ستشهد تعديلا سريعا لقانون النظافة الجزء الخاص بالرسوم لضمان الاستدامة المالية للمنظومة وتخفيف العبء الاجتماعى عن المواطنين وعدم تحصيل الرسوم على فواتير الكهرباء او المياه او الغاز.

أوضح أن هناك لجنة لحصر مخلفات السويس، وتم اعداد خطط توفيق أوضاع لمحافظة السويس خاصة الجزء البحرى وتمت مخاطبة مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الحكومة جادة فى توفيق الاوضاع البيئية فيما يتعلق بالسويس وأى منطقة اخرى.

وقال انه يوجد حاليا 3 شركات اسمنت من اصل 22 شركة قمنا بتوفيق أوضاعها البيئية وهناك خطة موضوعة للتخلص من الاتربة وفقا للمعايير العالمية.

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