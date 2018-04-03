ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الخطيب يغادر المستشفى ويبدأ العلاج الطبيعي

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:50 م
صدى البلد
عبد الحكيم عل الدين
غادر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشفى ظهر اليوم، بعدما خضع للعديد من الفحوصات الطبية والأشعات والعلاج لمدة 12 يومًا، حاول خلالها الفريق الطبي السيطرة على آلام الظهر المبرحة، التي تنتاب رئيس الأهلي لدرجة أثرت على حركة قدمه اليمنى، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه رئاسة النادي قبل 4 شهور.

وقام الفريق المعالج محمود الخطيب خلال الأيام الماضية بعملية حقن الظهر أكثر من مرة، وتلقى العلاج في نفس الوقت حتى لا يلجأ رئيس الأهلي للمسكنات مرة ثانية لتخفيف آلامه.

وأكد الفريق الطبي أن حالته تحسنت بنسبة وصلت إلى 60 % قبل مغادرته المستشفى، وهو مؤشر إيجابي كبير للاستجابة للعلاج الطبيعي والذي يبدأه رئيس الأهلي غدًا بأحد المراكز الطبية ويستمر لمدة أسبوعين، تحت إشراف الأطباء الذين يتابعون حالته، والتي باتت مطمئنة لكل محبيه.

ترشيحاتنا

هكذا ودعت والدة «أحمد خالد توفيق» نجلها الراحل.. فيديو وصور

ريهام سعيد تهدد بفسخ تعاقدها مع قناة «النهار»

شاهد.. لص يطعن سيدة حتى الموت لسرقة حقيبتها

إيهاب جلال يرفض انضمام "السعيد" إلى الزمالك

ضاحي خلفان يكشف سيناريو لهجوم بالقنابل المتفجرة على إسرائيل

الزمالك يتعاقد مع مدافع المقاصة لمدة 3 مواسم

إيراني يقتحم سفارة بلاده في اليونان بسكين ويصيب شخصين

السعودية تدرس استخدام الأجواء العراقية في السفر إلى مصر

اتحاد الكرة يرد على شائعات استبعاد محمد صلاح من مونديال روسيا

محمد صلاح على أعتاب تحقيق رقم قياسي غير مسبوق بالدوري الإنجليزي منذ عام 1888

مدرب الإسماعيلي يكشف عن نقاط ضعف الزمالك

وجبات الطعام في المدارس اليابانية تثير ضجة بالسوشيال ميديا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جراحة خاطئة تحول حياة "أميمة" إلى جحيم.. تحول وزنها لـ 250 كيلو وتنتظر المساعدة.. صور

شاهد .. ماذا كتب الشباب على قبر أحمد خالد توفيق

وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج المحولات بالسويس.. فيديو وصور

متحف «جاير آندرسون» يعرض كنوزه العثمانية في اليوبيل الماسي لافتتاحه ..صور

وزير الآثار يتفقد آثار القاهرة التاريخية لمتابعة حالتها الراهنة.. صور

فيديو

«الخارجية»: اجتماع الخرطوم فرصة لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة.. فيديو
عميد طب طنطا ينعى أحمد خالد توفيق: أعز صديق فارقنا.. فيديو
أهالي المعادي يحتفلون بفوز "السيسي" على أنغام الأغاني الوطنية.. فيديو
شاهد.. أحمد فتحي وسعد سمير يحتفلان بالدوري بهذه الطريقة
شاهد.. استقبال حافل لـ"بوتين" خلال زيارته لتركيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟