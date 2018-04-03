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محافظات

"كفر الشيخ" تنفي صرف إعانات مالية للمواطنين

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:01 م
كفر الشيخ تنفي صرف
"كفر الشيخ" تنفي صرف إعانات مالية للمواطنين
محمود زيدان
أصدرت محافظة كفر الشيخ، اليوم، بيانًا أكدت فيه أنه لا صحة لما تردد عن صرف إعانات ومساعدات مالية عن طريق المحافظة، مشيرة إلى أن مشروع تكافل وكرامة قد ضم جميع المواطنين غير القادرين والمستحقين عبر هذا البرنامج من خلال البحوث الاجتماعية التي تقوم بها مديرية التضامن الاجتماعي وإدارتها الفرعية ووحداتها بالقرى.

وقال البيان إن هناك بعض الشائعات الخبيثة التي تزعم صرف مساعدات ومبالغ مالية للمواطنين على غير الحقيقة بهدف إحداث البليلة، مُهيبًا بالمواطنين بالحذر من هذه الشائعات والابلاغ عن مروجيها، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو مروجيها .

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