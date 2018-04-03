الرئيس السنغالي يحذر من خطورة الإرهاب على دول القارة الأفريقية

حذر الرئيس السنغالي ماكي صال، من خطورة الإرهاب على الدول الأفريقية.



وقال رئيس السنغال، خلال افتتاح الدورة الخمسين للمنظمة العسكرية للدرك في أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن مواجهة الإرهاب تبقى تحديا كبيرا للدول الأفريقية، مؤكدا أن الإرهاب أصبح يرسي العنف والفوضى في السنوات الأخيرة.. وأشار إلى أن هذا اللقاء يعالج مسألة تشغل كل صناع القرار في القارة الأفريقية.



وأكد الرئيس السنغالي أن التهديدات الإرهابية يجب أن تدفع الأفارقة إلى استيراتيجية للمواجهة والتعاون من أجل استئصال نهائي للظاهرة التي تضعف الاقتصاديات الأفريقية وشباب القارة ونظامها الديمقراطي واستقرار الدول.



وشدد الرئيس السنغالي على أهمية تعزيز التعاون العسكري والقضائي الفعال وتبادل المعلومات بين الدول الأفريقية من أجل مواجهة الإرهاب.