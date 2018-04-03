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فكر دينى

خالد الجندي يكشف عن «عبادة» تجعلك مرافقًا للنبي في الجنة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:56 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم
أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كثرة السجود تكون سببًا في مرافقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة.

واستشهد «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» بما روي عن رَبِيعَة بْن كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: سَلْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رواه مسلم في (صحيحه برقم 489).

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن كثرة السجود، تقرب الساجد إلى الله تعالى، وتكفر الذنوب، موضحًا: «فكل ما يرفع المصلى رأسه من السجود ترفع عنه خطيئة، ويكتب له أجر».

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