خالد الجندي يكشف عن «عبادة» تجعلك مرافقًا للنبي في الجنة

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كثرة السجود تكون سببًا في مرافقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة.



واستشهد «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» بما روي عن رَبِيعَة بْن كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: سَلْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رواه مسلم في (صحيحه برقم 489).



وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن كثرة السجود، تقرب الساجد إلى الله تعالى، وتكفر الذنوب، موضحًا: «فكل ما يرفع المصلى رأسه من السجود ترفع عنه خطيئة، ويكتب له أجر».