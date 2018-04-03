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ثقافة

اتحاد كتاب مصر ناعيًا أحمد خالد توفيق: أعماله تميزت بطابع خاص

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:57 م
الكاتب الكبير أحمد
الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق
أ ش أ
نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، الكاتب الطبيب أحمد خالد توفيق، الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس الاثنين، عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وقال الدكتور والشاعر الكبير علاء عبد الهادي إن رحيل الأديب والطبيب أحمد خالد توفيق، أصاب الوسط الثقافي بالحزن الشديد، ولكن تعازينا الوحيد أن أعماله التي تركها باقية، حيث أن الراحل ترك العديد من الرويات والمجموعات القصصية التي تميزت بطابع خاص، والتي أثرت في جيل كامل من الشباب.

ولد أحمد خالد توفيق في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في العاشر من يونيو 1962، وتخرج في كلية الطب عام 1985 وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997، وأصدر العديد من الروايات منها "يوتوبيا، مثل إيكاروس، السنجة، في ممر الفئران"، كما صدر له العديد من المجموعات القصصية مثل "عقل بلا جسد، وحظك اليوم، الآن نفتح الصندوق، قوس قزح" وغيرها الكثير، بالإضافة لعدد من الترجمات والمقالات.

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