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أخبار البلد

«البريد» يهنئ الرئيس السيسي بالفوز فى الانتخابات

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:01 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ا ش ا
تقدم مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد خلال اجتماعه اليوم، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة فوزه بولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية، معربا عن أمله فى مزيد من التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وآمال الشعب.

وقال عصام الصغير ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية في تصريحات خاصة، إن ما أظهرته نتائج الانتخابات من نجاح ساحق إنما يعبر عن ثقة الشعب المصرى بكل فئاته في الرئيس السيسي، ويوضح التأييد الكبير لما تم إنجازه من مشروعات على كافة الأصعدة لإعادة بناء مصر الحديثة.

وفي نفس السياق تقدم المجلس بالتهنئة للشعب المصرى العظيم الذى أثبت بمشاركته الحاشدة فى الانتخابات مدى الوعى الذى وصل إليه، وأنه كان عند حسن الظن به، وأن المصلحة الوطنية لديه تعلو فوق كل اعتبار.

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