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محافظات

محافظ كفر الشيخ يقرر غلق 119 منشأة طبية غير مرخصة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:00 م
محافظ كفر الشيخ يقرر
محافظ كفر الشيخ يقرر غلق 119 منشأة طبية غير مرخصة
محمود زيدان
قرّر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، غلق 119 منشأة طبية، غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية بناءً عن تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، وذلك بمراكز بلطيم، قلين، دسوق، الحامول، سيدي سالم، فوه، كفر الشيخ.

تضمن قرار المحافظ، اليوم، إغلاق معامل تحاليل وعيادات طبية وأسنان، مخالفة، وغير مطابقة للاشتراطات الخاصة بالتراخيص اللازمة، وذلك لحين توفيق أوضاعها والالتزام بكافة اشتراطات التراخيص، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

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