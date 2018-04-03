إصابة طالبة بكسور عقب سقوطها من شباك الفصل ببنها

أصيبت طالبة بكسور عقب سقوطها من شباك الفصل بالطابق الثاني أثناء مزاح مع زميلتها في بنها وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بورود بلاغ لقسم بنها بسقوط "أميرة.ه." من الرملة طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري من شباك الطابق الثانى بالمدرسة أثناء مزاحها مع صديقاتها ونقلت إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

