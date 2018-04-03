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محافظات

إصابة طالبة بكسور عقب سقوطها من شباك الفصل ببنها

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:01 م
اصابة طالبة بكسور
اصابة طالبة بكسور عقب سقوطها من شباك الفصل ببنها
إبراهيم الهوارى
أصيبت طالبة بكسور عقب سقوطها من شباك الفصل بالطابق الثاني أثناء مزاح مع زميلتها في بنها وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بورود بلاغ لقسم بنها بسقوط "أميرة.ه." من الرملة طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري من شباك الطابق الثانى بالمدرسة أثناء مزاحها مع صديقاتها ونقلت إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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