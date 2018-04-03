خالد الجندي يوضح حكم أداء «الصلاة السُنة» بعد العصر

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يصلى سنة مؤكدة بعد العصر، ولم يتركها قط حتى وفاته، مشددًا إلى ضرورة إحياء هذه السنُة المهجورة فى عصرنا.



وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: أن الكثيرين من العلماء يقولون لا يوجد سُنة بعد العصر، مما تسبب فى جهالة هذه السنة، حتى ظن البعض أن الصلاة بعد العصر بها نوع من الذنوب أو الموبقات.



