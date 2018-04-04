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فكر دينى

سماح عزب: يشترط في المفسر إتقان النحو وعادات العرب وأسباب النزول.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:01 ص
الدكتورة سماح عزب
الدكتورة سماح عزب أستاذ التفسير بجامعة الأزهر
محمد شحتة
قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إنها تخرجت فى جامعة الأزهر بقسم التفسير وحصلت على الدراسات العليا فيه، ثم حصلت على الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وبعدها الدكتوراه عن موقف الآلوسي من الشيعة بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع.

وأضافت "عزب"، فى حوارها لـ"صدى البلد"، أنها اتجهت لعلم التفسير لقيمته الكبيرة ولأن موضوعه فهم معانى كتاب الله الكريم الذى يجب أن نتعلمه.

وأشارت إلى أنه يشترط فيمن يفسر كتاب الله، أن يكون عالمًا بالنحو والصرف والناسخ والمنسوخ والسيرة النبوية وعادات العرب والشعر الجاهلي وأسباب نزول الآيات، موضحة أن الأغلب من المفسرين فى عصرنا الحالى ينقلون من الكتب الكبيرة للعلماء القدامى.

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