سماح عزب: يشترط في المفسر إتقان النحو وعادات العرب وأسباب النزول.. فيديو

قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إنها تخرجت فى جامعة الأزهر بقسم التفسير وحصلت على الدراسات العليا فيه، ثم حصلت على الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وبعدها الدكتوراه عن موقف الآلوسي من الشيعة بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع.





وأضافت "عزب"، فى حوارها لـ"صدى البلد"، أنها اتجهت لعلم التفسير لقيمته الكبيرة ولأن موضوعه فهم معانى كتاب الله الكريم الذى يجب أن نتعلمه.



