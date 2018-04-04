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فكر دينى

تعرف على «6 خصال» من يتصف بها يضمن دخول الجنة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:01 ص
القرآن الكريم
القرآن الكريم
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن كُلّ من يؤمنُ بالله واليومِ الآخر، يتمنى أن يكون من أهل الجنة، وقد ضمن رسولنا عليه الصلاة والسلام الجنة، لمن يمتلك ستَّ خصال كما ورد في الحديث الصحيح.

واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك» بما روي عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ضَمِنَ لِي سِتًّا ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ»، قَالُوا: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ، وَإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ أَدَّى، وَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ، وَحَفِظَ فَرْجَهُ، وَكَفَّ يَدَهُ - أَوْ قَالَ: لِسَانَهُ».

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