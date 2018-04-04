تعرف على «6 خصال» من يتصف بها يضمن دخول الجنة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن كُلّ من يؤمنُ بالله واليومِ الآخر، يتمنى أن يكون من أهل الجنة، وقد ضمن رسولنا عليه الصلاة والسلام الجنة، لمن يمتلك ستَّ خصال كما ورد في الحديث الصحيح.



