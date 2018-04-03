ننشر أسماء القراء المعتمدين لإحياء سهرات رمضان بالمساجد الكبرى

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء القراء المعتمدين لقراءة قرآن سهرات رمضان بالمساجد الكبرى، وناشدت الراغبين منهم المشاركة في نفس مسجد العام الماضي وفق الجدول المعلن مع تأكيد المشاركة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إعلان الأسماء.
وأوضحت الوزارة، أنه فى حال عدم تسجيل التأكيد فإن ذلك يُعد اعتذارًا من القارئ عن عدم المشاركة.
وضمت الأسماء كل من:
1. جابر حسن المرسى عبد الواحد البحيرة
2. عبد العزيز عبد العظيم احمد الصياد البحيرة
3. عبد المنعم حسن السيد شحطيط البحيرة
4. احمد عطية غانم غانم حامد الشرقية
5. ابراهيم حسب النبى ابراهيم الشاذلى الشرقية
6. صبحى عبد الحميد حسانين الشرقية
7. محمد ابراهيم حسن ابراهيم الشرقية
8. حسن عبد الواحد حسن على الفيوم
9. رمضان معوض حزين جنيدى الفيوم
10. ضيف محمد ضيف الشرقاوى القاهرة
11. فوزى شحاتة فوزى شحاتة المنوفية
12. عاطف فتحى بيومى السيد المنوفية
13. خالد عبدالعليم محمودالعراقى المنوفية
14. قرنى ناجح قرنى عبد الرازق المنيا
15. ياسين عبد الباسط عبد القادر حسن المنيا
16. فضل سيد طراف زيدان المنيا
17. محمود احمد مندى محمد المنيا
18. محمد فؤاد على موسى المنيا
19. عثمان احمد احمد عثمان بنى سويف
20. احمد رشدى خليفة مخلوف بنى سويف
21. احمد عبد النبى عبد الوهاب راجح بنى سويف
22. احمد صابر محمد عبد الله بنى سويف
23. ابراهيم جمعة محمد حسين طلبة بنى سويف
24. ابراهيم مبروك عبد الجواد خير الله بنى سويف
25. ادريس امين احمد احمد بنى سويف
26. جابر سيد عبد السلام عيد بنى سويف
27. حسين احمد حسين احمد بنى سويف
28. رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ بنى سويف
29. رشدى خليفة عيسى حسين بنى سويف
30. سيد خميس على خميس بنى سويف
31. سيد على محمد سويلم بنى سويف
32. شعبان حسن محمد مصطفى بنى سويف
33. شعبان محمد على عبد العليم بنى سويف
34. صالح ابو القاسم صالح حسين بنى سويف
35. طه حامد عبد الجواد شعبان بنى سويف
36. عبد الرحمن حسن سلطان حسن بنى سويف
37. فتحى محمد عبد الفتاح فرجانى بنى سويف
38. فتحى عبد الحميد مرسى مخيمر بنى سويف
39. قرنى عبد الله على محمد بنى سويف
40. مبروك عبد الناصر عويس محمد بنى سويف
41. مجدى عويس امام شعبان بنى سويف
42. محمد احمد احمد عثمان بنى سويف
43. محمود موسى على حسن المصرى بنى سويف
44. معوض احمد فرج حسن بنى سويف
45. عمار حسين احمد سوهاج
46. خالد خلف عبد الحكم سوهاج
47. عاصم محمد امين سوهاج
48. محمد عباس احمد سوهاج
49. محمد فراج محمد سوهاج
50. عبد الحميد محمد حلمى سوهاج
51. حنفى محمود دياب دياب سوهاج
52. عبد العزيز احمد محمد الديب الغربية
53. عبد الغنى السيد محمد ابراهيم غراب الغربية
54. السيد مرسى عبدالرازق الخطيب الغربية
55. أحمد محمد أحمد العيلة الغربية
56. إبراهيم محمد إبراهيم الطرشماني الغربية
57. إبراهيم محمد إسماعيل الدش الغربية
58. إبراهيم محمد عبدالمعطي البنا الغربية
59. عبد الله فتوح محمد عبد الله الغربية
60. فوزي مصيلحي سيد أحمد الحديدي الغربية
61. محمد علي حسن مطر الغربية
62. محمود حسن عبد الواحد النجار الغربية
63. رضا عبد الجواد محمد عمر الغربية
64. عبد العظيم فتحى عبد العظيم طقة الغربية
65. أحمد إبراهيم حسن إبراهيم أسيوط
66. أحمد عبد الرحيم محمد حسين أسيوط
67. هاشم ياسر عبد الحافظ علي أسيوط
68. محمد احمد حسين شحاتة أسيوط
69. حسين عبد السلام عبد العال العطار أسيوط
70. عبد السميع محمد أمين الجيزة
71. منصور ابراهيم عبد الحميد الصفطى الجيزة
72. عادل حسن على مصطفى القليوبية
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