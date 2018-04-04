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حوادث

اليوم.. الحكم على 190 إخوانياً بسوهاج متهمين في قضية المغارة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:36 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
تصدر اليوم الأربعاء محكمة جنايات سوهاج، حكمها على 190 إخوانيًا، بينهم 60 محبوسين، والمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "المغارة".

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

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