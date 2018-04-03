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«الخميرة بيرة» طريقك للتمتع بجسم رشيق وبشرة نضرة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:20 م
خميرة بيرة و انقاص
خميرة بيرة و انقاص الوزن
اسماء محمد
تعد الخميرة البيرة من أحد وأهم مصادر الفيتامينات الهامة اللازمة للحفاظ على صحة الجسم.

يوضح الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، أن الخميرة بيرة مصدر أساسي للعديد من الفيتامينات الهامة للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها والجلد والعظام والعيون والجهاز العصبي؛ كفيتامينات "ب" المركب، إضافة إلى كم بروتينى عالى والحديد، والكروم، والزنك، والفسفور، والسيلينيوم .

وأضاف "سعيد" أن الطريقة الصحية لاستخدام الخميرة بيرة فى انقاص الوزن ليست صعبة فيكفي فقط أن تقومي بإذابة الخميرة البيرة في كوب ماء أو عصير أو حليب أو إضافتها إلى سلطة الخضراوات، ويجب استخدام خميرة البيرة التي تباع في شكل مسحوق قابل للذوبان، كما يجب ألا تتعرض للحرارة و لا ينصح بإستخدام الخميرة المستخدمة في الأفران نظرًا لكونها نيئة فهي تستمر في التفاعل و تتضخم داخل أمعاء الجسم، ولاينبغى استخدام الخميرة على هيئة حبوب أو في عبوات لأنها ليست مفيدة بشكل كبير لكن إذا قمتِ باستخدامها يجب أن تؤخذ قبل تناول الوجبة بساعة على الأقل أو ساعتين.

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