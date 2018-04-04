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برلمان

مجلس النواب يستضيف اجتماعات المؤتمر 27 للاتحاد البرلماني العربي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:11 ص
صدى البلد
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
يستضيف مجلس النواب المصرى يومى الأربعاء والخميس 4 و 5 إبريل 2018، اجتماعات المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البرلمانى العربى، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد اجتماعاتها اليوم الأربعاء 4 إبريل 2018، وسيكون فى مساء هذا اليوم لقاء تشاورى للسادة رؤساء البرلمانات العربية المشاركة فى المؤتمر.

ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس افتتاح أعمال المؤتمر بكلمة للأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المصرى يلقيها نيابة عن السيد رئيس الجمهورية راعي المؤتمر، ثم كلمة الحبيب المالكى رئيس الاتحاد البرلمانى العربى، وستكون هناك مداخلات لرؤساء البرلمانات العربية حول الوضع العربي الراهن.

وعلى مدار هذا اليوم، ستكون هناك اجتماعات للجان الاتحاد (اللجنة السياسية، واللجنة الاقتصادية، ولجنة المرأة والطفولة) إضافة إلى لجنة الصياغة لإعداد مشروع البيان الختامى المزمع صدوره عن المؤتمر.

وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، سوف يتسلم الدكتور على عبدالعال رئاسة الاتحاد البرلمانى العربى لمدة عام من نظيره السيد الحبيب المالكى رئيس مجلس النواب المغربى.

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