أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو

قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن سيدنا ابن عباس حسم أمر الاجتهاد فى آيات القرآن منذ القدم فقال إن تفسير آيات القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام.





وأضافت "عزب"، فى حوارها لـ"صدى البلد"، أن القسم الأول من تفسير آيات القرآن هو القسم الذي يعلمه كل الناس وهو الخاص بالفرائض كالصلاة والزكاة والصوم والحج، أما القسم الثانى فهو الذى تعرفه العرب بلغتها والذي يعتمد على معرفة معانى الكلمات كما ورد مثلا فى قوله تعالى "(فرت من قسورة" فكلمة قسورة لم نكن نعرف أنها الأسد، وبالتالى فهى عائدة على لغة العرب قديمًا.



