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فكر دينى

أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:01 ص
الدكتورة سماح عزب
الدكتورة سماح عزب أستاذ التفسير بجامعة الأزهر
محمد شحتة
قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن سيدنا ابن عباس حسم أمر الاجتهاد فى آيات القرآن منذ القدم فقال إن تفسير آيات القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام.

وأضافت "عزب"، فى حوارها لـ"صدى البلد"، أن القسم الأول من تفسير آيات القرآن هو القسم الذي يعلمه كل الناس وهو الخاص بالفرائض كالصلاة والزكاة والصوم والحج، أما القسم الثانى فهو الذى تعرفه العرب بلغتها والذي يعتمد على معرفة معانى الكلمات كما ورد مثلا فى قوله تعالى "(فرت من قسورة" فكلمة قسورة لم نكن نعرف أنها الأسد، وبالتالى فهى عائدة على لغة العرب قديمًا.

وأشارت إلى أن القسم الثالث من تفسير القرآن الكريم هو الذي لا يعلمه إلا الله وبالتالى فلا اجتهاد فيه، أما القسم الرابع فهو الخاص بالعلماء القادرين على الاجتهاد فيه، والذي فيه سعة من المعانى يكون هذا الاجتهاد بضوابطه، فمثلا قوله تعالى "وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا" حمله الناس على أمور الزواج والخطبة، ولكن فى حقيقته كان الناس فى العرب قديماً يدخلون البيت من أعلى من باب التشاؤم والتفاؤل فأمرهم الله باجتناب هذه العادات السيئة وأن يدخلوا بيوتهم من الأبواب.
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو
أستاذ التفسير بالأزهر: العرب قديماً كانوا يدخلون البيوت من أعلاها.. فيديو

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