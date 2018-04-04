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3 أسباب غير متوقعة يمكن أن تصيب طفلك بالتوحد تجنبيها .. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
آية التيجي
أكد أخصائي علاج التوحد "نادر رمضان البحيري أن مرض التوحد هو عبارة عن مجموعة من الاضطرابات، وتشمل:

1- اضطراب اجتماعي.
2- اضطراب في التواصل اللفظي.
3- اضطراب في القدرات العقلية.
4- انخفاض عام في القدرات العقلية.

وأضاف "البحيري"، في حوار خاص مع موقع "صدى البلد" الإخباري، أن العلامات والاضطرابات التي تصيب مريض التوحد تظهر قبل إتمامه عامين من عمره، ولم يجد الأطباء والعلماء أسبابا رئيسية حول إصابة الطفل بالتوحد، ولكن يمكن أن تجتمع مجموعة من الاسباب لتخلق طفلا مصابا بمرض التوحد، واشهرها:

1- أسباب وراثية:
وهي أسباب يولد بها الطفل وتتعلق بالجينات الوراثية.

2- أسباب وعوامل يتعرض لها الطفل بعد الولادة:
وقد تتعدد الأسباب في هذه الحالة، ومن أبرزها:

1- مشاكل أو أخطاء أثناء الولادة.
2- الولادة المتعسرة.
3- نقص الاكسجين.
4- تناول الأم علاجات خاطئة أثناء الولادة.

3- أسباب سيكولوجية:
وفي هذه الحالة يمكن أن ترتكب الام العديد من الأخطاء والتي تتسبب في إصابة الطفل بالتوحد، وتشمل:

1- الانغلاق على الطفل.
2- ترك الطفل لمشاهدة التلفاز لفترات طويلة.
3- الحرمان البيئي.

وأكد أن جميع الأسباب السابقة والتي تم ذكرها يمكن أن تتسبب في إصابة الطفل بالتوحد، والتي تجعله يخلق عالمه الخاص.

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