تكريم الفائزين في مسابقة مبدعي المستقبل بثقافة الدقهلية

نظمت إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة الدقهلية احتفالية لتكريم الفائزين فى مسابقة مبدعى المستقبل 2018، بمسرح قصر ثقافة الطفل بالمنصورة، يأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم.



قام بتوزيع شهادات التكريم عاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، الأديب محمد خليل، محمد طلعت مدير إدارة الموهوبين بالدقهلية، صابر مسئول التعليم الذكي فى مديرية التربية والتعليم أكد مدير فرع الثقافة فى كلمته على أهمية الإبداع والمبدعين وأن من أدوار الثقافة إكتشاف المواهب وتنميتها وتصعيدها وتشجيعها فى شتى المجالات الأدبية والفنية.



كما اختتمت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية دورتها التدريبية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 لعدد من العاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافى والعاملين بفرع ثقافة الدقهلية والمستمرة على مدار أكثر من أسبوعين متتالين بقاعة المعارض بقصر ثقافة المنصورة، واختتمت الدورة برنامجها أمس بمحاضرة لسعاد إسماعيل وكيل وزارة التنظيم والإدارة حيث تم عمل اختبار تقييمي للمتدربين وتكريمهم بشهادات تقدير.



قام بالتكريم مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافى، سعاد إسماعيل، محمد صقر مدير عام التدريب بالتنظيم والإدارة بالدقهلية، أحمد رسلان مدير تخطيط وتصميم البرامج بالتنظيم والإدارة بالدقهلية.