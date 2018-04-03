ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تكريم الفائزين في مسابقة مبدعي المستقبل بثقافة الدقهلية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:04 م
مسابقة مبدعي المستقبل
مسابقة مبدعي المستقبل بثقافة الدقهلية
طارق موسى
نظمت إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة الدقهلية احتفالية لتكريم الفائزين فى مسابقة مبدعى المستقبل 2018، بمسرح قصر ثقافة الطفل بالمنصورة، يأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم.

قام بتوزيع شهادات التكريم عاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، الأديب محمد خليل، محمد طلعت مدير إدارة الموهوبين بالدقهلية، صابر مسئول التعليم الذكي فى مديرية التربية والتعليم أكد مدير فرع الثقافة فى كلمته على أهمية الإبداع والمبدعين وأن من أدوار الثقافة إكتشاف المواهب وتنميتها وتصعيدها وتشجيعها فى شتى المجالات الأدبية والفنية.

كما اختتمت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية دورتها التدريبية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 لعدد من العاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافى والعاملين بفرع ثقافة الدقهلية والمستمرة على مدار أكثر من أسبوعين متتالين بقاعة المعارض بقصر ثقافة المنصورة، واختتمت الدورة برنامجها أمس بمحاضرة لسعاد إسماعيل وكيل وزارة التنظيم والإدارة حيث تم عمل اختبار تقييمي للمتدربين وتكريمهم بشهادات تقدير.

قام بالتكريم مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافى، سعاد إسماعيل، محمد صقر مدير عام التدريب بالتنظيم والإدارة بالدقهلية، أحمد رسلان مدير تخطيط وتصميم البرامج بالتنظيم والإدارة بالدقهلية.

ترشيحاتنا

شاهد.. الأهلي يكشف تفاصيل اتفاق الخطيب على تكريم محمد صلاح

دورى ابطال اوروبا .. «رونالدو» يضيف هدفا عالميا للريال في مرمى يوفنتوس.. فيديو

مدرب الإسماعيلي يكشف عن نقاط ضعف الزمالك

"حماية المستهلك": يجب غسل البيض جيدًا قبل استعماله

محلل سياسى: زيارة بوتين لتركيا لوضع حجر أساس المحطة النووية الجديدة

تصادم قطارين في أسوان

إنقاذ حكم لقاء بدوري الناشئين بعد تعرضه للضرب من مدرب فريق

5 علامات تؤكد معاناتك من نقص الكالسيوم

إصابة قوية لأحمد قطب لاعب الأهلي في نصف نهائي «إفريقيا للطائرة»

دورى ابطال اوروبا .. الريال يسقط يوفنتوس في تورينو بثلاثية.. فيديو

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو لإنقاذه من مصير السكك الحديد.. فيديو

مفاجأة.. لاعبو الزمالك لم يصرفوا رواتبهم منذ 4 شهور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شباب التايكوندو يصل تونس لخوض تصفيات الأولمبياد وبطولة العالم

رئيس «سكك حديد مصر» في حوار مع «صدى البلد»: التعاقد على توريد 100 جرار وإعادة تأهيل 81 أخرى.. طفرة كبيرة في المنظومة بحلول 2022.. ومراعاة «محدودي الدخل» في زيادة أسعار التذاكر

وائل جسار يطلق كليب «حب ومتحبش» على «أنغامي».. صور

السمنة المفرطة تحول حياة "أميمة" إلى جحيم.. وزنها وصل لـ 250 كيلو وتنتظر المساعدة.. صور

شاهد .. ماذا كتب الشباب على قبر أحمد خالد توفيق

فيديو

جمال شعبان يكشف علاقة الحالة النفسية بمرض القلب والضغط .. فيديو
الفريق «شفيق» يهنئ الرئيس «السيسي» على فوزه بالانتخابات.. فيديو
صلاح فوزي يعلن عن آخر يوم للطعن من مرشحي انتخابات الرئاسة بعد إعلان النتيجة.. فيديو
دورى ابطال اوروبا .. شاهد أهداف وملخص ثلاثية الريال ويوفنتوس
دورى ابطال اوروبا .. الريال يسقط يوفنتوس في تورينو بثلاثية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟