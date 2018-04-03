ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 15 قضية تموين متنوعة في أسوان

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:27 م
شرطة المرور اثناء
شرطة المرور اثناء الحملة
شكرى السيد
شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 قضية تموينية متنوعة، من بينها 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، وقضية لعدم وجود شهادة صحية، و3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و قضية لتجميع الدقيق البلدى المدعم ، و2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى لها، وقضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها .

تم تحرير محاضر الوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ترشيحاتنا

احذروا.. «الحوت الأزرق» يقتل شباب مصر

أول قرار من الحكومة تعقيبا على الأزمة بين نواب البرلمان ووزير التنمية المحلية

وكيل «النواب»: نحتاج إلى تعديل في بعض الحقائب الوزارية على رأسها التنمية المحلية.. فيديو

«الخميرة بيرة» طريقك للتمتع بجسم رشيق وبشرة نضرة

اتحاد الكرة يكشف عن حالة واحدة تسمح برحيل "كوبر" عن المنتخب الوطني

أحمد خالد توفيق يتنبأ بموعد دفنه في رواية «قهوة باليورانيوم».. صور

مؤمن زكريا يسجل ويقود أهلي جدة للتأهل لدور الـ 16 فى دورى أبطال آسيا.. فيديو

علي جمعة: سيد قطب مُتخلف عقليا.. و«أردوغان كان يبيع فريسكا»

يوميات النجوم على مواقع التواصل.. نقل الفنانة وفاء سالم للمستشفى فى حالة حرجة.. إليسا ترد مرة ثانية على شائعات خلافها مع أحلام.. و«هنيدي» ينعى الراحل أحمد خالد توفيق بكلمات مؤثرة

«السعدي» يحتفي بخروج «الخطيب» من المستشفى في حضور السفير المصري

خالد الغندور يسخر من مرتضى منصور.. لهذا السبب

موسى مصطفى موسى: سأطلب موعدا من «السيسى» لعرض برنامجى الانتخابى عليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل جسار يطلق كليب «حب ومتحبش» على «أنغامي».. صور

جراحة خاطئة تحول حياة "أميمة" إلى جحيم.. تحول وزنها لـ 250 كيلو وتنتظر المساعدة.. صور

شاهد .. ماذا كتب الشباب على قبر أحمد خالد توفيق

وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج المحولات بالسويس.. فيديو وصور

متحف «جاير آندرسون» يعرض كنوزه العثمانية في اليوبيل الماسي لافتتاحه ..صور

فيديو

وكيل «النواب»: نحتاج إلى تعديل في بعض الحقائب الوزارية على رأسها التنمية المحلية.. فيديو
دورى ابطال اوروبا .. الريال ينهي الشوط الأول بالتقدم على اليوفي بهدف..فيديو وصور
متحدث «النواب» يكشف توقيت تأدية الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام المجلس .. فيديو
سامبدوريا يفوز على أتلانتا بهدفين مقابل هدف.. فيديو
الدورى الإيطالى.. جنوى يفوز على كاليارى بهدفين مقابل هدف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟