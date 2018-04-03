ضبط 15 قضية تموين متنوعة في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 15 قضية تموينية متنوعة، من بينها 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، وقضية لعدم وجود شهادة صحية، و3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و قضية لتجميع الدقيق البلدى المدعم ، و2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى لها، وقضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها .



تم تحرير محاضر الوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

