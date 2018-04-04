المجلس الأعلى للثقافة يناقش كتاب "شن جين بينج.. الطريق إلى القمة"

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، ندوة لمناقشة كتاب "شن جين بينج.. الطريق إلى القمة"، وذلك اليوم الأربعاء 4 أبريل الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساء، فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا.



تبدأ الندوة بكلمة لمؤلف الكتاب، الكاتب عماد الأزرق، ويديرها الدكتور أحمد السعيد، مدير مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية، ويشارك فيها كل من: الدكتور أحمد قنديل، خبير الشؤون الأسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور جمال سلامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة السويس، والدكتور محسن فرجانى، أستاذ اللغة الصينية بجامعة عين شمس، والسفير محمود علام، سفير مصر بالصين سابقًا، والمستشار الحالى لوزير النقل للعلاقات الدولية.