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أخبار البلد

«العالمي للمواطن المصري» يهنئ السفير الجديد للسعودية بالقاهرة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:25 م
صدى البلد
سعيد العربي
هنأ الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج السفير الدكتور أسامة النقلي بمناسبة تعيينه سفيرا للملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وقال خيري البهلول عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج المقيم بمدينة جدة السعودية نتقدم بالتهاني للصديق الدكتور أسامة النقلي بهذا التكليف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي يعكس ثقة جلالة الملك الغالية.

ومن جانبه تمنى نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم الرئيس في الخارج وعضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج والذي يقيم بمدينة الرياض كل التوفيق للسفير السعودي الجديد، مؤكدا حرص قيادة المملكة على تمثيل دبلوماسي متميز في مصر نظرا لما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوة وطيدة على مر التاريخ.

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