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فكر دينى

سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:02 ص
الدكتورة سماح عزب
الدكتورة سماح عزب أستاذ التفسير بجامعة الأزهر
محمد شحتة
قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الآيات المتعلقة بالأحكام فى القرآن الكريم مثل آيات المواريث لا اجتهاد فيها فهى قطعية الثبوت.

وأضافت "عزب"، فى حوارها لـ"صدى البلد"، أن بعض أصحاب العقول الضعيفة التى لا تريد أن تقبل الآيات والأحكام يحاولون تأويل النصوص القرآنية أو يشككون فيها لأنها لا تعجبهم أو لم تكن على هواهم، مؤكدة أن هؤلاء لا يفهمون مراد الله تعالى فى توزيع المواريث وأن الله تعالى وزعها بطريقة عادلة وصالحة لكل الأطراف.

وأشارت إلى أن نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين ليس فى كل الأحوال فأحيانا ترث المرأة أكثر من الرجل أو مثله، وحينما يأخذ ضعفها فيكون هو الراعى للأسرة وهو المتحمل لكل أمورها.
سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو
سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو
سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو
سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو
سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو
سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو
سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو
سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو
سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو
سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو
سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو

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