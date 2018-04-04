سماح عزب: ضعفاء العقول يشككون في النصوص القرآنية لأنها ليست على هواهم.. فيديو

قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الآيات المتعلقة بالأحكام فى القرآن الكريم مثل آيات المواريث لا اجتهاد فيها فهى قطعية الثبوت.





وأضافت "عزب"، فى حوارها لـ"صدى البلد"، أن بعض أصحاب العقول الضعيفة التى لا تريد أن تقبل الآيات والأحكام يحاولون تأويل النصوص القرآنية أو يشككون فيها لأنها لا تعجبهم أو لم تكن على هواهم، مؤكدة أن هؤلاء لا يفهمون مراد الله تعالى فى توزيع المواريث وأن الله تعالى وزعها بطريقة عادلة وصالحة لكل الأطراف.



