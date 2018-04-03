ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الجزيرة يتمكن من الفوز على الغرافة في الوقت النهائي للمباراة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:23 م
صدى البلد
حقق فريق الجزيرة الإماراتي الفوز على منافسه الغرافة القطري في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد ثاني بن جاسم القطري ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى من دوري أبطال آسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين وتمكن فريق الجزيرة من احراز الهدف الاول في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب روماريو دا سيلفا .

ولكن عاد فريق الغرافة القطري وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب احمد علاء الدين وبدأ في السيطرة على اللقاء وتمكن من احراز الهدف الثاني في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب دييجو امادو
.
وظل لاعبو الجزيرة الإماراتي في الضغط من أجل إحراز هدف التعادل واستطاعوا تحقيق هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب علي مبخوت .

وقبل انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابي بين الفريقين استطاع علي مبخوت من احراز الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 94 لينتهي اللقاء بفوز فريقه ليتمكن من التأهل للدوري الثاني .

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بث مباشر بتاريخ 03-04-2018 دوري أبطال أوروبا

الجيش التركي يتوغل في الأراضي العراقية .. صور

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية بث مباشر بتاريخ 03-04-2018 دوري أبطال أوروبا

شاهد .. ماذا كتب الشباب على قبر أحمد خالد توفيق

لاعبو الزمالك راحة 24 ساعة استعدادا للقاء المقاصة فى الدوري

«ليلى طاهر»: هذا هو رأيى فى «مسرح مصر» و«سلم نفسك»

اتحاد الكرة يكشف عن حالة واحدة تسمح برحيل "كوبر" عن المنتخب الوطني

مؤمن زكريا يسجل ويقود أهلي جدة للتأهل لدور الـ 16 فى دورى أبطال آسيا.. فيديو

شقيقة نجل الفخراني: لعبة على الإنترنت دفعت «خالد» للانتحار.. صور

الأرصاد: طقس الأربعاء لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري

شاهد.. الصور الأولى لـ شريف خير الله من المستشفى

وزير الصحة يستدعي رئيس هيئة التأمين الصحي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل جسار يطلق كليب «حب ومتحبش» على «أنغامي».. صور

جراحة خاطئة تحول حياة "أميمة" إلى جحيم.. تحول وزنها لـ 250 كيلو وتنتظر المساعدة.. صور

شاهد .. ماذا كتب الشباب على قبر أحمد خالد توفيق

وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج المحولات بالسويس.. فيديو وصور

متحف «جاير آندرسون» يعرض كنوزه العثمانية في اليوبيل الماسي لافتتاحه ..صور

فيديو

وكيل «النواب»: نحتاج إلى تعديل في بعض الحقائب الوزارية على رأسها التنمية المحلية.. فيديو
دورى ابطال اوروبا .. الريال ينهي الشوط الأول بالتقدم على اليوفي بهدف..فيديو وصور
متحدث «النواب» يكشف توقيت تأدية الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام المجلس .. فيديو
سامبدوريا يفوز على أتلانتا بهدفين مقابل هدف.. فيديو
الدورى الإيطالى.. جنوى يفوز على كاليارى بهدفين مقابل هدف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟