الجزيرة يتمكن من الفوز على الغرافة في الوقت النهائي للمباراة

حقق فريق الجزيرة الإماراتي الفوز على منافسه الغرافة القطري في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد ثاني بن جاسم القطري ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى من دوري أبطال آسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين وتمكن فريق الجزيرة من احراز الهدف الاول في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب روماريو دا سيلفا .



ولكن عاد فريق الغرافة القطري وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب احمد علاء الدين وبدأ في السيطرة على اللقاء وتمكن من احراز الهدف الثاني في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب دييجو امادو

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وظل لاعبو الجزيرة الإماراتي في الضغط من أجل إحراز هدف التعادل واستطاعوا تحقيق هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب علي مبخوت .



وقبل انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابي بين الفريقين استطاع علي مبخوت من احراز الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 94 لينتهي اللقاء بفوز فريقه ليتمكن من التأهل للدوري الثاني .

