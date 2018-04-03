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برلمان

رئيس البرلمان العراقي: مصر هي مأوى العراقيين

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:22 م
سليم الجبورى
سليم الجبورى
محمود إبراهيم
قال سليم الجبورى، رئيس البرلمان العراقي، إن مساندة مصر للعراق إبان حرب الإرهاب وداعش دين فى رقاب العراقيين.

جاء ذلك فى احتفالية دعم مصر، لتكريمه، بأحد فنادق القاهرة، مؤكدا على أن مصر وقفت مع العراق واستقبلت العديد من العراقيين إبان هذه الأوضاع، حيث جاء الكثير منهم لبلدهم الثانى مصر قائلا:"لم يجد العراقيين أى مأوى سوى بلدهم الثانى مصر".

ولفت الجبورى إلى أن زيارته لمصر تضمنت حديث صريح عن العمل على الدعم والمساندة والتطوير من جديد، فى بناء رؤية استراتيجية قائمة على تبادل المصالح.

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