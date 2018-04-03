علي جمعة يحدد التوقيت الصحيح لمعجزة الإسراء والمعراج

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق، إن معجزة الإسراء والمعراج حدثت في الفترة المكية بعد عام الحزن، منوهًا بأنه لتحديد شهر ويوم حدوثها، فقد فحص العلماء حتى أجمعوا على أنها تمت في 27 من رجب.



وأوضح «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إجابته عن سؤال: «متى تمت رحلة الإسراء والمعراج ؟»، أنها تمت في الفترة المكية بعد عام الحزن، وبعد التمحيص والتدقيق في الروايات أجمع العلماء على أن الإسراء والمعراج 27 من رجب الأصب الأصم الفرد.



واستند في ذلك إلى أن هذا الشهر من الشهور الحرم التي حرم الله فيها القتال، والثلاثة يأتون سردًّا معًا، بعضهم وراء بعض، ويأتي رجب وحيدًا فردًا.