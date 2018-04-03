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متحدث «النواب» يكشف توقيت تأدية الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام المجلس .. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:21 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنه لم يتم تحديد موعد تأدية الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ولكنه من المتوقع أن يكون في الأيام الأولى من شهر يونيو القادم مع انتهاء فترته الرئاسية الأولى.

وأضاف " حسب الله " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن الدستور حدد موقف الحكومة الجديدة، ولا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم الاستقالة، ولكن تقديم الاستقالة عرف تقوم الحكومة به للرئيس الجديد .

وتابع:"اختصاص تشكيل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية المنتخب".

وأردف: "هناك اتجاه رافض لبقاء اللواء أبو بكر الجندي في منصبه الوزاري عقب ما صدر منه".

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