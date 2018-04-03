سامبدوريا يفوز على أتلانتا بهدفين مقابل هدف.. فيديو

تغلب فريق سامبدوريا الإيطالي على مضيفه فريق اتلانتا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا.



ونجح جيانلوكا كابراري فى التسجيل قبل نهاية شوط المباراة الأول فى الدقيقة 43، ونجح رافائيل تولوي فى تعديل النتيجة فى الدقيقة 67 من عمر المباراة.



وقبل نهاية اللقاء بست دقائق تمكن دوفان زاباتا من تسجيل هدف الفوز، فى الدقيقة 84 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سامبدوريا عند النقطة 47 فى المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد أتلانتا عند النقطة الـ47 فى المركز السابع.