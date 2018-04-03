ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سامبدوريا يفوز على أتلانتا بهدفين مقابل هدف.. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:19 م
صدى البلد
تغلب فريق سامبدوريا الإيطالي على مضيفه فريق اتلانتا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا.

ونجح جيانلوكا كابراري فى التسجيل قبل نهاية شوط المباراة الأول فى الدقيقة 43، ونجح رافائيل تولوي فى تعديل النتيجة فى الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وقبل نهاية اللقاء بست دقائق تمكن دوفان زاباتا من تسجيل هدف الفوز، فى الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سامبدوريا عند النقطة 47 فى المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد أتلانتا عند النقطة الـ47 فى المركز السابع.

ترشيحاتنا

محكمة ليبية تبرئ الساعدي القذافي نجل الرئيس السابق من قتل لاعب كرة قدم

زوج الفنانة أمل رزق يكشف تطورات حالتها الصحية

ممدوح عباس لـ"لاعبي الزمالك": من أنتم

برشلونة يخطط لخطف محمد صلاح من ريال مدريد

سعر خيالي لفستان درة في بيروت ..صور

شاهد.. الصور الأولى لـ شريف خير الله من المستشفى

المالية: لا صحة لوصول دعم المحروقات إلى 91 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية بث مباشر بتاريخ 03-04-2018 دوري أبطال أوروبا

5 نجوم ودعوا محبيهم في 4 أشهر.. آخرهم أحمد خالد توفيق

مفاجأة..مخطط زملكاوى لضم "عبدالله السعيد " برعاية خليجية

السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا للمملكة فى القاهرة

«الخميرة بيرة» طريقك للتمتع بجسم رشيق وبشرة نضرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل جسار يطلق كليب «حب ومتحبش» على «أنغامي».. صور

جراحة خاطئة تحول حياة "أميمة" إلى جحيم.. تحول وزنها لـ 250 كيلو وتنتظر المساعدة.. صور

شاهد .. ماذا كتب الشباب على قبر أحمد خالد توفيق

وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج المحولات بالسويس.. فيديو وصور

متحف «جاير آندرسون» يعرض كنوزه العثمانية في اليوبيل الماسي لافتتاحه ..صور

فيديو

وكيل «النواب»: نحتاج إلى تعديل في بعض الحقائب الوزارية على رأسها التنمية المحلية.. فيديو
دورى ابطال اوروبا .. الريال ينهي الشوط الأول بالتقدم على اليوفي بهدف..فيديو وصور
متحدث «النواب» يكشف توقيت تأدية الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام المجلس .. فيديو
سامبدوريا يفوز على أتلانتا بهدفين مقابل هدف.. فيديو
الدورى الإيطالى.. جنوى يفوز على كاليارى بهدفين مقابل هدف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟