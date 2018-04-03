"الملقي" يهنئ شريف إسماعيل بنجاح الانتخابات الرئاسية

هنأ رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، الحكومة المصرية بنجاح الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة ثانية.



وقال الملقي في برقية بعث بها إلى المهندس شريف إسماعيل: "إن هذه الانتخابات شكلت محطة مهمة على طريق تعزيز الديمقراطية وجاءت معبرة عن إرادة الشعب المصري الشقيق وعزمه على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي وتحقيق الاستقرار على كافة الأراضي المصرية".



وأكد الملقي حرص الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني على تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وخدمة مصالح الأمة العربية، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها العزيز ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.