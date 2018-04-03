ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الصحة الأردنية: رئيس الوزراء أنهى مراحل علاجه

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:23 م
رئيس الوزراء الأردني
رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي
ا ش ا
أنهى رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي الخطة العلاجية التي وضعها أطباء الاختصاص في مركز الحسين للسرطان.. حيث أعرب عن تقديره للمؤسسات العلاجية في الأردن لإنجازاتها المتميزة التي باتت شاهدة على تميز القطاع الطبي في المملكة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور محمود الشياب - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إن أطباء مركز الحسين للسرطان أكدوا أنه وبعد انتهاء مراحل العلاج /الجمعة/ الماضية، والتي استمرت لمدة 7 أسابيع، فإن الفحوصات الطبية والشعاعية أظهرت استجابة كاملة للعلاج؛ حيث لم تظهر أي آثار للمرض".

ترشيحاتنا

مفاجأة..مخطط زملكاوى لضم "عبدالله السعيد " برعاية خليجية

دوري ابطال اوروبا .. «رونالدو» يمنح التقدم للريال أمام يوفنتوس.. فيديو

ريهام سعيد تهدد بفسخ تعاقدها مع قناة «النهار»

«الخميرة بيرة» طريقك للتمتع بجسم رشيق وبشرة نضرة

الأرصاد: طقس الأربعاء لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري

أحمد حلمى يكشف عن موهبة ابنته «لى لى»

لا ترمي قشر الليمون بعد عصره لهذه الأسباب

ممدوح عباس لـ"لاعبي الزمالك": من أنتم

5 علامات تؤكد معاناتك من نقص الكالسيوم

«العالمي للمواطن المصري» يهنئ السفير الجديد للسعودية بالقاهرة

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وزير البيئة: تعديلات سريعة لرسوم قانون النظافة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل جسار يطلق كليب «حب ومتحبش» على «أنغامي».. صور

جراحة خاطئة تحول حياة "أميمة" إلى جحيم.. تحول وزنها لـ 250 كيلو وتنتظر المساعدة.. صور

شاهد .. ماذا كتب الشباب على قبر أحمد خالد توفيق

وزير الكهرباء يفتتح أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج المحولات بالسويس.. فيديو وصور

متحف «جاير آندرسون» يعرض كنوزه العثمانية في اليوبيل الماسي لافتتاحه ..صور

فيديو

وكيل «النواب»: نحتاج إلى تعديل في بعض الحقائب الوزارية على رأسها التنمية المحلية.. فيديو
دورى ابطال اوروبا .. الريال ينهي الشوط الأول بالتقدم على اليوفي بهدف..فيديو وصور
متحدث «النواب» يكشف توقيت تأدية الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام المجلس .. فيديو
سامبدوريا يفوز على أتلانتا بهدفين مقابل هدف.. فيديو
الدورى الإيطالى.. جنوى يفوز على كاليارى بهدفين مقابل هدف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟