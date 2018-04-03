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برلمان

رئيس «دعم مصر»: «الوفد» أعرق الأحزاب المصرية.. ومصر في حاجة ﻷحزاب قوية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:34 م
النائب محمد السويدى
النائب محمد السويدى
محمود إبراهيم
أكد النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، أن فوز المستشار بهاء أبو شقة، برئاسة حزب الوفد، إثراء جديد للحياة السياسية المصرية .

جاء ذلك فى إحتفالية استقبال رئيس البرلمان العراقى، سليم الجبوري، مؤكدا على أن حزب الوفد من أعرق الأحزاب المصرية، وأقدمها، ورئاسةقيمة كبيرة مثل المستشار بهاء أبو شقة خطوة ايجابية، ومن شأنها أن يكون له دور فى النهوض بالحزب.

ولفت السويدى إلى أن الأحزاب لابد أن يكون لها دور بعملية سياسية جيدة من أجل مستقبل أفضل للحياة السياسية، فى الوقت الذى تقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة بعد فوزه بولاية جديدة.

فى سياق آخر قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر ان موقف الشعب في الانتخابات كانت بطولة موجها التحية للشعب الذي تحدى الإرهاب.

ورحب السويدي برئيس البرلمان العراقي سليم الجابوري خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الائتلاف للجابوري بحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

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