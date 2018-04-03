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أخبار العالم

الاستخبارات العراقية تعلن ضبط مخزن للأسلحة والذخائر لـ"داعش" في الأنبار

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:24 م
داعش
داعش
ا ش ا
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، ضبط مخزن ضخم للأسلحة والذخائر تابع لتنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وذكرت الاستخبارات، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنها تمكنت - استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية - من ضبط مخزن مهم للأسلحة في ناحية العبيدي بقضاء القائم غربي الأنبار.

وأضافت أن المخزن يحتوي على 50 قذيفة مدفعية، و47 مسطرة تفجير، و48 قنبلة هاون، و13 عبوة ناسفة محلية الصنع، و3 قنابل يدوية، ومنصتين إطلاق صواريخ، وحزام ناسف.

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة تعلن بين فترة وأخرى عن ضبط العديد من مخابئ الأسلحة والأعتدة التي خلفها تنظيم داعش في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته.

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