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رياضة

برشلونة يكرم ميسي قبل مباراة روما

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:29 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
ا ش ا
أعلن نادي برشلونة الإسباني تكريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل مواجهة روما الإيطالي غدًا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي يستضيفها ملعب "كامب نو.

وقال الموقع الرسمي لنادي برشلونة إنه تقرر تكريم ميسي غدا الأربعاء قبل مباراة روما، بعد وصوله إلى 100 هدف، في دوري أبطال أوروبا رفقة البارسا.

وأشار إلى أن قائد الفريق الكتالونى السابق كارلويس بويول، سيتواجد بالتكريم وسيقدم لزميله الأسبق هدية خاصة.

ويحل روما ضيفًا على برشلونة في ملعب " كامب نو" لخوض مباراة الذهاب بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى ميسي وصل إلى 100 هدف في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل ثنائية في تشيلسي، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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