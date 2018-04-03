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وكيل «النواب»: نحتاج إلى تعديل في بعض الحقائب الوزارية على رأسها التنمية المحلية.. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:36 م
سليمان وهدان
سليمان وهدان
هاني حسين
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه هناك بعد الوزارات بحاجة إلى تعديل، وليس تغيير في الحكومة بأكملها، وعلى رأسها التنمية المحلية لما بدر من الوزير من تصريحات لا تليق برجل دولة، ويجب أن يدرك قيمة الكلمة التي تصدر منه وعليه أن ينتقى الجمل والألفاظ.

وأضاف " وهدان " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه من المتوقع تغيير أكثر من أربع حقائب وزارية في المستقبل القريب، لافتا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من أفضل رؤساء وزراء مصر في الفترة الحالية .

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