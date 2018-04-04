ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

أستاذ تفسير بالأزهر: حديث «ناقصات عقل ودين» فيه مدح وثناء للمرأة.. فيديو وصور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:16 ص
الدكتورة سماح عزب
الدكتورة سماح عزب أستاذ التفسير بجامعة الأزهر
محمد شحتة- عدسة : علي الخشاب
قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الرجال الذين يعتدون بالضرب على زوجاتهن مستندين لقوله تعالى بالخطأ (وَاضْرِبُوهُنّ) لم ينظروا إلى بداية الآية الكرية حيث يقول الله (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ).

وأضافت "عزب"، فى حوارها لـ"صدى البلد"، أن معنى القوامة للرجل على المرأة، هو أن يكون عونًا لها ورجلاً لها لا عليها، منوهة أن الله خلق سيدنا آدم وخلق السيدة حواء من آدم، حتى يكون سبباً فى احتوائها وأمانًا وحماية لها وقائمًا على مصالحها وليس هو أفضل منها.

وأشارت إلى أن النبى الكريم أوصى بالمرأة كثيرًا، وبالنسبة لحديث "ناقصات عقل ودين" فى أعلى درجات الصحة حيث ورد فى صحيح البخارى أصح الكتب فى الحديث، لكن الناس تفهمه خطأ فالنبى يقول فى نص الحديث (ما رأيت أكثر من إحداكن ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم) فبالرغم من أن المرأة يعتريها بعض الضعف إلا أنها تقدر على الذهاب بعقل الرجل الحازم وليس أى رجل فهذا ثناء على المرأة وليس تحقير من شأنها.
أستاذ تفسير بالأزهر: حديث «ناقصات عقل ودين» فيه مدح وثناء للمرأة.. فيديو وصور
أستاذ تفسير بالأزهر: حديث «ناقصات عقل ودين» فيه مدح وثناء للمرأة.. فيديو وصور
أستاذ تفسير بالأزهر: حديث «ناقصات عقل ودين» فيه مدح وثناء للمرأة.. فيديو وصور
أستاذ تفسير بالأزهر: حديث «ناقصات عقل ودين» فيه مدح وثناء للمرأة.. فيديو وصور
أستاذ تفسير بالأزهر: حديث «ناقصات عقل ودين» فيه مدح وثناء للمرأة.. فيديو وصور
أستاذ تفسير بالأزهر: حديث «ناقصات عقل ودين» فيه مدح وثناء للمرأة.. فيديو وصور
أستاذ تفسير بالأزهر: حديث «ناقصات عقل ودين» فيه مدح وثناء للمرأة.. فيديو وصور
أستاذ تفسير بالأزهر: حديث «ناقصات عقل ودين» فيه مدح وثناء للمرأة.. فيديو وصور
أستاذ تفسير بالأزهر: حديث «ناقصات عقل ودين» فيه مدح وثناء للمرأة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

طريقة عمل كريم اللف التنحيفي بالزنجبيل للتخسيس الموضعي في 10 أيام

مفاجأة.. لاعبو الزمالك لم يصرفوا رواتبهم منذ 4 شهور

دورى ابطال اوروبا .. شاهد أهداف وملخص ثلاثية الريال ويوفنتوس

«زيدان» لـ «كريستيانو»: هدفي في «ليفركوزن» عام 2002 أفضل من «مقصية» يوفنتوس اليوم

"حماية المستهلك": يجب غسل البيض جيدًا قبل استعماله

شاهد.. هدف رونالدو العالمي أمام يوفنتوس

الفنانة «وفاء سالم» تعتزل الفن نهائياً.. فيديو

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو لإنقاذه من مصير السكك الحديد.. فيديو

تعرف على تعليق شقيقة «كريستيانو رونالدو» بعد الفوز

عمرو أديب: لم أكن أعرف «أحمد خالد توفيق».. فيديو

الكرملين يطالب رئيسة وزراء بريطانيا ووزير خارجيتها بالاعتذار لروسيا

تنين أسطورى يظهر فى اليمن .. والحقيقة صادمة .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم

شباب التايكوندو يصل تونس لخوض تصفيات الأولمبياد وبطولة العالم

رئيس «سكك حديد مصر» في حوار مع «صدى البلد»: التعاقد على توريد 100 جرار وإعادة تأهيل 81 أخرى.. طفرة كبيرة في المنظومة بحلول 2022.. ومراعاة «محدودي الدخل» في زيادة أسعار التذاكر

وائل جسار يطلق كليب «حب ومتحبش» على «أنغامي».. صور

فيديو

خالد الغندور يفجر مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك.. فيديو
خالد الغندور: «البدري» و«السعيد» ضمن قائمة ضحايا رامز جلال في روسيا.. فيديو
جورج زامفير: اكتشفت معنى السعادة في آلة «البان فلوت» فهي صديقي المفضل.. فيديو
جورج زامفير عن زيارته لمصر: «أتواجد في بلد من أقدم حضارات العالم».. فيديو
الموسيقار العالمي زامفير يبدع في عزف «انت عمري» مستخدماً الـ «pan flute».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟