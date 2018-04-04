أستاذ تفسير بالأزهر: حديث «ناقصات عقل ودين» فيه مدح وثناء للمرأة.. فيديو وصور

قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الرجال الذين يعتدون بالضرب على زوجاتهن مستندين لقوله تعالى بالخطأ (وَاضْرِبُوهُنّ) لم ينظروا إلى بداية الآية الكرية حيث يقول الله (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ).





وأضافت "عزب"، فى حوارها لـ"صدى البلد"، أن معنى القوامة للرجل على المرأة، هو أن يكون عونًا لها ورجلاً لها لا عليها، منوهة أن الله خلق سيدنا آدم وخلق السيدة حواء من آدم، حتى يكون سبباً فى احتوائها وأمانًا وحماية لها وقائمًا على مصالحها وليس هو أفضل منها.



