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رياضة

دورى ابطال اوروبا .. الريال ينهي الشوط الأول بالتقدم على اليوفي بهدف..فيديو وصور

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:36 م
هدف رونالدو فى يوفنتوس
هدف رونالدو فى يوفنتوس
يسرى غازى
أنهى فريق ريال مدريد الإسبانى الشوط الأول بالتقدم على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد أليانز تورينو ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ اللقاء بمحاولات من جانب لاعبى الفريقين السيطرة على منتصف الملعب ومرر ايسكو فى الدقيقة الثالثة كرة عرضية الى رونالدو سددها بقوة فى الشباك محرزا هدف الفريق الملكى الاول.

وسدد فاران كرة قوية برأسه تعلو عارضة الحارس الإيطالي ومرر كوتا لاعب يوفنتوس كرة داخل منطقة الجزاء تسلمها هيجواين واحتسبها حكم اللقاء تسلل.

سيطر لاعبو الريال على مجريات اللقاء ونجحوا فى تحجيم قدرات الفريق الايطالى الهجومية ووضعه فى منتصف ملعبه وفرض الفريق الملكى أسلوب اللعب الخاص به.

سدد تونى كروس قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصطدم بالعارضة لتمر الى خارج المرمى واهدر كيلينى فرصة حقيقية لإدراك التعادل لليوفى عقب تسديده الكرة داخل منطقة الجزاء تصطدم بقدم حارس الريال.

دورى ابطال اوروبا .. الريال ينهي الشوط الأول بالتقدم على اليوفي بهدف..فيديو وصور
دورى ابطال اوروبا .. الريال ينهي الشوط الأول بالتقدم على اليوفي بهدف..فيديو وصور
دورى ابطال اوروبا .. الريال ينهي الشوط الأول بالتقدم على اليوفي بهدف..فيديو وصور
دورى ابطال اوروبا .. الريال ينهي الشوط الأول بالتقدم على اليوفي بهدف..فيديو وصور
دورى ابطال اوروبا .. الريال ينهي الشوط الأول بالتقدم على اليوفي بهدف..فيديو وصور

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