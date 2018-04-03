رئيس البرلمان العراقي: تحررنا من الجماعات التكفيرية بإرادة شعبية ومساندة عربية

أشاد سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، بدور مصر في استقبال أعداد كبيرة من العراقيين النازحين من المناطق التي شهدت سيطرة الجماعات الإرهابية قبل تحريرها، مؤكدا أنهم جاءوا إلى بلدهم الثاني ليجدوا ترحابا شديدا، وهو ما يمثل دينا في رقاب العراقيين جميعا.



وقال الجبوري، في احتفالية دعم مصر، بحضور رئيس النواب د.على عبد العال، إن تنظيم داعش الإرهابي لم يكن إلا حلقة أخيرة لسلسة الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف نشر الفوضى والاضطراب، وخلق جيل من النازحين والمهجرين في البلدان العربية.



أوضح الجبوري أن تحرير المناطق العراقية من الجماعات التكفيرية تم بإرادة شعبية عراقية، ومساندة من الدول العربية التي لعبت دورا كبيرا في إزاحة هذا كابوس الإرهاب، الذي جثم على الدولة العراقية لمدة ثلاث سنوات، وتسبب في نزوح ثلاث ملايين من العراقيين، وذلك بالاشتراك مع المجتمع الدولي.